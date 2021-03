Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Mit Jim-Beam-Flasche Scheibe eingeworfen

Stadtlohn (ots)

Es muss einen lauten Knall gegeben haben: Im Fußraum lag eine zersplitterte Jim-Beam-Flasche, als der Geschädigte in Stadtlohn die Tat entdeckte. Unbekannte hatten mit dem Glaskörper die Heckscheibe eines weißen VW eingeworfen. Zu dem Geschehen am Tulpenweg kam es zwischen Samstag, 13.00 Uhr, und Sonntag, 08.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

