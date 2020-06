Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannter bestiehlt Seniorin

Hildesheim (ots)

GRONAU - (jpm)Am 23.06.2020, gegen 11:00 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter die Geldbörse einer 83-jährigen Frau aus Gronau.

Die Tat ereignete sich in der Nordstraße. Der Unbekannte sprach die Seniorin an und verwickelte sie in ein Gespräch. Im Anschluss bemerkte die 83-jährige das Fehlen ihrer Geldbörse samt Inhalt, welche sich zuvor im Rollator der Dame befand.

Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden:

-ca. 180 cm groß

-gepflegte Erscheinung

-etwa 50 Jahre alt

-bekleidet mit einem türkisfarbenen Shirt sowie einer kurzen Hose

Zeugen, die den Vorfall eventuell beobachtet haben oder die sonstige Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

