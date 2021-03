Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Verursacherin meldet Unfall - zweiter Beteiligter unbekannt

Bocholt (ots)

Welchen Wagen hat eine Autofahrerin am Freitag in Bocholt angefahren? Nach eigenen Angaben war die Bocholterin am Freitag gegen 14.30 Uhr auf der Blücherstraße aus Richtung Münsterstraße kommend unterwegs gewesen. Sie habe im Vorbeifahren einen Knall gehört, auf dem Rückweg jedoch kein beschädigtes Auto entdecken können. Die Polizei bittet Zeugen sowie den Fahrer des mutmaßlich beschädigten Wagens, sich unter Tel. (02871) 2990 beim Verkehrskommissariat in Bocholt zu melden.

