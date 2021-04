POL-NOM: Katalysator von Pkw entwendet

Polizeiinspektion Northeim

Northeim, Parkplatz B 3, Höhe Truckstop Edesheim Donnerstag, 08.04.2021, 16 Uhr - 23.04.2021, 14 Uhr

EDESHEIM (mir) In der Zeit vom 08.04.2021 - 23.04.2021 kam es zu einem Katalysatoren-Diebstahl an einem abgeparkten Ford Mondeo. Der Pkw war zur Tatzeit abgemeldet auf einem Privatparkplatz an der B 3, Höhe Truckstop in Edesheim, abgestellt worden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa. 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter 05551-70050 bei der Northeimer Polizeidienststelle zu melden.

