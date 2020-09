Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Friseurgeschäft im Stadtteil Hohenstein - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Laagbergstraße 10./11.09.20

Mit mehreren Haarschneidemaschinen, Föhnen und Haarpflegeprodukten entkamen in der Nacht zum Freitag unbekannte Täter bei einem Einbruch in einen Friseursalon im Stadtteil Hohenstein. Den Ermittlungen nach brachen die Täter gewaltsam die Eingangstür des Geschäftes in der Laagbergstraße auf. Der Schaden wurde zu Geschäftsbeginn festgestellt. Es zeigte sich, dass die Einbrecher auch wenig Wechselgeld aus der Registrierkasse mitgehen ließen. Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizeiwache unter Telefon 05361-46460 in Verbindung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell