Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Golf-Fahrerin schläft während der Fahrt auf der B 244 ein und prallt auf einen geparkten Audi in Querenhorst

Helmstedt (ots)

Am Samstagmorgen um 05:51 Uhr ereignete sich in der Ortsdurchfahrt von Querenhorst ein folgenschwerer Verkehrsunfall in Höhe der dortigen Tankstelle. Die 30-jährige Fahrerin eines VW Golf war auf dem Weg in Richtung Wolfsburg und prallte auf das Heck eines Audi, der ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt war. Der Audi wurde durch den Aufprall nach vorn geschoben, der Golf drehte sich auf der Fahrbahn und blockierte den Verkehr auf der B 244. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Im Einsatz waren die örtliche Feuerwehr, ein Krankenwagen und zwei Funkstreifenwagen der Polizei Helmstedt. Da der Verdacht bestand, dass die Golf-Fahrerin während der Fahrt eingeschlafen war, wurde der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet. Vorsorglich erfolgte ein Transport der Verletzten in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr bis zur Fahrbahnräumung umgeleitet werden. Der Schaden wurde auf mindestens 35.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg



Telefon: +49 (0) 5351/5210

E-Mail: Poststelle@pk-helmstedt.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell