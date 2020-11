Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Dortmund und Essen - Bundespolizei nimmt drei gesuchte Personen fest

Dortmund - Essen - Hamm - Bielefeld - Berlin (ots)

Drei von der Justiz gesuchte Personen konnten Einsatzkräfte der Bundespolizei gestern (27. November) in Dortmund und Essen festnehmen.

Eine 42-jährige Dortmunderin nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei gegen 7 Uhr am Dortmunder Flughafen fest. Die bulgarische Staatsangehörige versuchte dort nach Sofia auszureisen. Im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle stellte sich heraus, dass gegen die 42-Jährige ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Berlin Tiergarten vorlag. Die Bulgarin wird dort mit einem Diebstahlsdelikt in Verbindung gebracht. Bundespolizisten nahmen sie fest und lieferten sie zur richterlichen Vorführung in das Polizeigewahrsam ein.

Keine 30 Minuten später überprüften Bundespolizisten einen 47-jährigen Mann am Essener Hauptbahnhof. Dabei stellte sich heraus, dass der Essener mit einem Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts in Bielefeld gesucht wurde. Dort wird er mit einem gewerbsmäßigen Betäubungsmittelhandel in Verbindung gebracht. Aufgrund seines Gesundheitszustandes erwirkte die Betreuerin des 47-Jährigen, dass der Untersuchungshaftbefehl vorläufig außer Kraft gesetzt wurde. Er musste daraufhin wieder freigelassen werden.

Gegen 21 Uhr überprüften Einsatzkräfte der Bundespolizei am Dortmunder Hauptbahnhof eine 34-jährige Frau aus Hamm. Dabei stellte sich heraus, dass auch gegen sie ein Untersuchungshaftbefehl des Hammer Amtsgerichts vorlag. Dieses bringt die Frau mit mehreren Eigentumsdelikten in Verbindung. Zur Vorführung beim zuständigen Amtsgericht wurde die Frau in das Polizeigewahrsam eingeliefert. *ST

