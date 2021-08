Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Einbruch in leerstehendes Haus

Osnabrück (ots)

In der Straße Hohe Linde, auf dem Abschnitt zwischen Kettelerstraße und Niederschwedeldorfer Straße, kam es in der Nacht zum Freitag zu einem Einbruchdiebstahl. Ein oder mehrere unbekannte Täter drangen in ein größtenteils leerstehende Gebäude ein und entwendeten ein medizinisches Kleingerät ohne besonderen Wert. Der entstandene Sachschaden übersteigt den Wert des Diebesgutes. Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte beim Kommissariat in Georgsmarienhütte unter 05401/879500.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell