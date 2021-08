Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Altreifen illegal entsorgt

Melle (ots)

In der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen wurden an der Alten Poststraße, zwischen Waldorfkindergarten und der Einmündung Bergmühle, vier Altreifen fein säuberlich neben der Straße aufgestapelt und damit illegal entsorgt. Wer Hinweise zur Herkunft der Reifen geben kann oder die Entsorgung beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Melle unter 05422/92060130 oder 05422/920600.

