Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter a.T.W: Versuchter Einbruch - Polizei Dissen sucht nach Zeugen

Hilter (ots)

Bereits am 04.08.2021 kam es in einem Wohngebiet am Amtsweg, genauer an der Kronenbreite, zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Gegen 18:50 Uhr hatte ein männlicher Täter versucht eine Terrassentür mit einem Stein einschlagen, als er von einem aufmerksamen Nachbarn gestört wurde. Der Unbekannte flüchtete in einem schwarzen Pkw, in dem dann insgesamt drei Personen saßen. Der Kleinwagen hatte eine Osnabrücker Zulassung.

Der Haupttäter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 1,75 m groß - ca. 30 Jahre alt - Bart - schwarz gekleidet, trug einen Kapuzenpullover

Die Ermittler der Polizei Dissen bitten aufmerksame Zeugen sich zu melden, denen ein schwarzer Kleinwagen mit OS-Kennzeichen, besetzt mit zwei bis drei Personen, am Tattag oder in örtlicher und zeitlicher Nähe aufgefallen ist. Hinweise bitte an die Polizei in Dissen unter 05421/921390 oder das Kommissariat in Georgsmarienhütte unter 05401/879500.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell