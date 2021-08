Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche/Kalkriese: Zwei Verletzte nach Unfall auf B218

Bramsche (ots)

Am Donnerstagvormittag ist es auf der B218 (Venner Straße) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 11 Uhr befuhr ein 45-Jähriger mit seinem Ford Transit die Bundesstraße in Richtung Venne. An der Einmündung zur Straße "Barenaue" beabsichtigte der Quakenbrücker nach links in diese einzubiegen. Dabei übersah er einen 80-Jährigen in seinem Hyundai, der ihm auf der Bundesstraße aus Richtung Venne entgegenkam. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen, bei dem sich der 80-jährige aus Merzen und seine 78-jährige Beifahrerin leicht verletzten. Sie wurden mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Verkehr wurde zeitweise an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

