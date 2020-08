Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Altdorf: Mehrere Beinahe-Unfälle

Ludwigsburg (ots)

Eine 80-jährige Opel-Fahrerin sorgte am Donnerstag gegen 09.55 Uhr für mehrere gefährliche Verkehrssituationen auf der Holzgerlinger Straße in Altdorf und anschließend auf der Bundesstraße 464. In Altdorf fuhr sie in Schlangenlinien, kam auf den Bordstein und in den Gegenverkehr. An einem Kreisverkehr kollidierte sie beinahe mit einem Geländer. Auf der mehrspurigen B 464 kam sie mehrfach von ihrem Fahrstreifen ab, sodass der nachfolgende Verkehr stark abbremsen musste. Aufgrund eines Zeugenhinweises konnte die Frau im Bereich Holzgerlinger First durch die Polizei kontrolliert werden. Hierbei stellte die Polizei mehrere körperliche Mängel bei der Frau fest. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Weitere Zeugen sowie durch die Fahrweise der Frau gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, in Verbindung zu setzen.

