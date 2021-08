Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen nach Fahrraddiebstahl gesucht

Osnabrück (ots)

Am Mittwochabend ist es am "August-Bebel-Platz" zu einem Diebstahl eines hochwertigen Pedelecs gekommen. Zwischen 19.30 Uhr und 22 Uhr knackte ein bislang Unbekannter das Kettenschloss eines blau-schwarzen Zweirades der Marke "NCM", welches vor einem dortigen Restaurant abgestellt wurde. Anschließend entfernte sich der Täter mit dem Pedelec in unbekannte Richtung. Die Polizei aus Osnabrück sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder dem Verbleib des Fahrrades geben können. Sie werden gebeten, sich unter 0541/327-3203 oder -2115 zu melden.

