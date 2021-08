Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Kettenkamp - 12-jährige Radfahrerin nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Kettenkamp (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Berger Straße zog sich eine 12-jährige Radfahrerin am Mittwochnachmittag schwere Verletzungen zu. Eine 52-Jährige befuhr mit ihrem Auto gegen 17.50 Uhr die Berger Straße und wollte den Kreisverkehr Moorstraße/Kirchstraße in Richtung Berge verlassen. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah sie dabei die 12-Jährige, die mit ihrem Fahrrad über den dortigen Zebrastreifen fuhr, um die Straße zu überqueren. Die Autofahrerin erfasste das Kind und die 12-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte das Mädchen in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin erlitt einen Schock.

