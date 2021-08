Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Pedelec gestohlen

Osnabrück (ots)

Zwischen Montagabend (22 Uhr) und Dienstagmorgen (5 Uhr) sind in der Mercatorstraße zwei E-Bikes ins Visier von Unbekannten geraten. Die Täter näherten sich einem Carport unweit eines Wendehammers, in dem die beiden Fahrräder an einem Zaun gesichert waren. Anschließend knackten die Diebe insgesamt zwei Schlösser und nahmen die hochwertigen Zweiräder der Hersteller "BULLS" und "PEGASUS" an sich. Die Täter entfernten sich schließlich in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Polizei aus Osnabrück sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder dem Verbleib der E-Bikes geben können. Sie werden gebeten, sich unter 0541/327-3203 oder -2115 zu melden.

