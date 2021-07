Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht, Straßenverkehrsgefährdung

Aalen (ots)

Fellbach: Auto gestreift und davongefahren Am Freitag kam es in der Beethovenstraße in Fellbach zu einem Unfall, bei welchem ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker den ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand parkenden Pkw Opel Adam streifte. Im Anschluss machte sich der Fahrer einfach aus dem Staub, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von 1500 Euro zu kümmern. Nun sucht die Polizei Fellbach (Tel. 0711/5772-0) Zeugen, welche Angaben zum Unfallverursacher machen können.

Weinstadt-Endersbach: Mit Einkaufswagen Porsche beschädigt Am Freitagnachmittag, im Zeitraum zwischen 13:45 Uhr und 15:10 Uhr, beschädigte ein bislang Unbekannter vermutlich mittels eines Einkaufswagens die Beifahrertüre eines Porsches, welcher in der Kalkofenstraße in Endersbach parkte. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Zeugen, welche hierzu Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich beim Polizeirevier Fellbach (0711/5772-0) zu melden.

Remshalden: Rücksichtslos auf der B29 unterwegs Am Freitagnachmittag, gegen 14 Uhr, befuhr eine Frau mit ihrem grauen 3er BMW die B 29 von Waiblingen in Richtung Schorndorf. Hierbei überholte sie andere Verkehrsteilnehmer rechts, scherte danach wieder auf dem linken Fahrstreifen ein und bremste abrupt ab. Durch diese Verhalten kam es zu einer erheblichen Gefährdung der anderen Verkehrsteilnehmer. Diese Fahrweise wiederholte sie nochmals auf der B29, bevor sie bei Schorndorf abfuhr. Auch hier legte sie ein rücksichtsloses Verhalten an den Tag, indem sie auf der Waiblinger Straße weitere 4 Fahrzeuge über eine Abbiegespur hinweg überholte. Durch Zeugen auf ihr Fehlverhalten angesprochen, zeigte die 38jährige Dame keinerlei Unrechtsbewusstsein. Sie muss nun mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen. Weiterhin sucht die Polizei Schorndorf (Tel. 07181/204-0) Zeugen und gegebenenfalls weitere Geschädigte, welche durch das Verhalten der Frau gefährdet wurden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell