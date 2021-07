Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Einbruch, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Westhausen: Verletzt und hoher Sachschaden nach Unfall Am Freitagnachmittag, gegen 13:45 Uhr, kam es in Westhausen zu einem Verkehrsunfall, nachdem eine 36jährige Audi-Fahrerin von einem Parkplatz in die Deutschordensstraße einfahren wollte und hierbei einen 35jährigen Ford Transit-Fahrer übersah. Beim Zusammenstoß wurde die Audi-Fahrerin leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 53000 Euro.

Hüttlingen: In Wohnhaus eingebrochen

Im Zeitraum von Mittwochnachmittag, 15:30 Uhr bis Freitagmittag, 12 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Danziger Straße in Hüttlingen ein. Hierfür verschafften sie sich über ein Erdgeschossfenster Zutritt ins den Wohnbereich. Im Innern des Hauses wurden alle Räumlichkeiten durchsucht. Die Täter entkamen schließlich unerkannt mit Diebesgut in Höhe von mehreren tausend Euro.

Lauchheim: An Bahnunterführung hängengeblieben und einfach weitergefahren Am Freitagabend, gegen 21 Uhr, beobachtete eine Zeugin, wie der Fahrer eines Lkw in Lauchheim, in der Kapfenburger Straße unter der dortigen Bahnunterführung hindurch fahren wollte. Aufgrund der Höhe des Lkw-Aufliegers blieb dieser an der Unterführung hängen und verursachte hierbei Sachschaden von mehreren hundert Euro. Außerdem fielen Teile der Ladung herunter. Obwohl die Zeugin versuchte, den Lkw-Fahrer auf den Unfall aufmerksam zu machen, setzte dieser seine Fahrt einfach in Richtung Lauchheim-Ortsmitte fort. Die hinzugerufene Polizeistreife konnten den Lkw schließlich in der Anton-Grimmer-Straße feststellen. Der Fahrer muss nun mit einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht rechnen.

Schwäbisch Gmünd: Auto beschädigt und davongefahren Bereits am Mittwochabend, in der Zeit zwischen 18 Uhr und 18:30 Uhr kam es auf einem Supermarktparkplatz in der Buchstraße in Schwäbisch Gmünd zu einem Unfall, bei dem ein dort geparkter dunkelblauer VW Passat am Radkasten vorn rechts beschädigt wurde. Der vermeintliche Unfallverursacher machte sich im Anschluss einfach davon, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von 400 Euro zu kümmern. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen (Tel. 07361/524-0) zu melden.

Lauchheim: Luft aus Wohnmobilreifen gelassen Im Zeitraum von Samstag, den 03.07.2021 bis Freitag 09.07.2021, ließen bislang unbekannte Täter an den beiden linksseitig befindlichen Vorder - und Hinterreifen eines Wohnmobils, welches in der Raiffeisenstraße in Heubach parkte, die Luft ab. Hierdurch entstand an den Reifen sowie an den Felgen ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen diesbezüglich gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Heubach (Tel. 07173/8776) zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Schaufenster mutwillig beschädigt Am frühen Samstagmorgen, gegen 03:20 Uhr, wurde das Schaufenster einer Apotheke am Marktplatz in Schwäbisch Gmünd beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf 1500 Euro. Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd (Tel. 07171/358-0) zu melden.

