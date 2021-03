Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) In Schule eingebrochen (05.03.2021 - 11.03.2021)

Singen (ots)

In der Zeit zwischen dem 5. März und dem gestrigen 11. März sind Unbekannte in eine Schule in der Masurenstraße eingedrungen. Die Täter hebelten das Gitter eines Lichtschachtes auf und schlugen eine Scheibe zum Keller des Schulgebäudes ein, um in das Innere zu gelangen. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Singen (Tel. 07731/888-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell