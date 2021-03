Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkrs. Konstanz)Wahlplakate zerstört und gestohlen

Stockach (ots)

Gleich mehrere Wahlplakate der Partei "Die Partei" wurden in den letzten Tagen im Stadtgebiet von Radolfzell durch Unbekannte entweder ganz gestohlen oder beschädigt. Auf die meisten noch vorhandenen Plakate war der Slogan "Nazis töten" geschrieben worden. Die Plakate hingen am Busbahnhof, gegenüber der Berufsschule, an der Kirchhalde und beim Rißtorf Kreisverkehr. Wer für die Taten verantwortlich ist, ist nicht bekannt. Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Telefon 07771 9391-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell