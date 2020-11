Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte bauen Katalysatoren aus Wohnmobilen aus

LübbeckeLübbecke (ots)

Am Dienstag wurden die Beamten wegen Diebstählen zur B 65 Ecke "Am Zollamt" zum Gelände eines dort ansässigen Autohauses gerufen.

Dort hatte ein Angestellter bemerkt, dass der Motor eines der abgestellten Wohnmobile ungewöhnlich laute Geräusche von sich gab. Daraufhin bemerkte man an diesem und insgesamt sieben weiteren Campingfahrzeugen, den Ausbau des jeweiligen Katalysators. Diese waren von Unbekannten ersten Erkenntnissen zufolge im Zeitraum vom 27. Oktober bis zum 17. November 2020 entfernt worden.

Ebenfalls gestern wurden der Polizei auch aktuelle Autoaufbrüche in der Lessingstraße und der Röthenstraße in Gehlenbeck gemeldet. Während man in der Lessingstraße versuchte, die Scheibe eines auf einer Hofeinfahrt stehenden VW Passat einzuschlagen, um daraus offenbar eine Zigarettenschachtel zu entwenden, schlug man in Gehlenbeck eine Scheibe eines Skoda Octavia ein. Dieser stand verschlossen unter einem Carport. Daraus entnahm man eine Tasche mit Werkzeug. Beide Taten ereigneten sich in den Abend- oder Nachtstunden zu Dienstag.

Hinweise zu den Kriminellen bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

