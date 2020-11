Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Geparkter Opel beschädigt: Polizei sucht Zeugen

RahdenRahden (ots)

Zu einem beschädigten Opel Corsa wurde die Polizei am Samstagvormittag in die Gerichtsstraße nach Rahden gerufen. Die Autobesitzerin hatte gegen 9.30 Uhr einen Schaden an der linken Fahrzeugseite festgestellt. Zudem wiesen die Stoßstange und der Außenspiegel Beschädigungen auf.

Die Frau berichtete den Beamten, dass sie ihren Pkw am Freitag gegen 16 Uhr in Höhe des Hauses Nr. 8 in Richtung der Marktstraße rechtsseitig der Fahrbahn abgestellt hatte. Einen Hinweis auf den Verursacher fand die Frau nicht. Daher sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls und bittet diese, sich bei ihr unter Telefon (05741) 2770 zu melden.

