POL-MI: Polizei berät zum Einbruchschutz und führt Dämmerungsstreifen durch

Erfahrungsgemäß steigt in der dunklen Jahreszeit die Zahl der Wohnungseinbrüche. Daher wird die Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke die Bevölkerung des Mühlenkreises mit mehreren Aktionen sensibilisieren, aber auch beruhigen. Zudem werden an mehreren Tagen Einsatzkräfte in verschiedenen Wohnvierteln Dämmerungsstreifen durchführen und das Gespräch mit den Bewohnern suchen.

Darüber hinaus sind die Fachberater der kriminalpolizeilichen Präventionsdienststelle mit einem Infomobil unterwegs und beraten Interessierte kostenlos zum wirksamen Schutz gegen Wohnungseinbruch. Hierbei haben sie entsprechende Ausstellungsexponate dabei, erklären die aktuelle Sicherheitslage, aber auch die neuesten Tricks der Täter sowie technische Maßnahmen, die den Einbrechern die Tatausführung erschweren oder sie sogar verhindern.

Starten werden unsere Spezialisten am Donnerstag, 26.11.2020, ab 09:00 Uhr auf dem Wochenmarkt am Martinikirchhof in Minden. Den 02.12.2020 sollten sich die Bad Oeynhausener vormerken. Ab 09:00 Uhr finden sie uns auf dem Wochenmarkt auf dem Wear-Valley-Platz. Zwei Tage später, am Freitag, den 04.12.2020 ab 09:00 Uhr halten die Experten auf dem Wochenmarkt in Espelkamp auf dem Wilhelm-Kern-Platz. Den Abschluss in diesem Jahr bildet der Wochenmarkt in Lübbecke auf dem Gänsemarkt. Hier sind die Fachberater am 09.12.2020 ebenfalls ab 09:00 Uhr.

