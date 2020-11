Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Multivan beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Preußisch OldendorfPreußisch Oldendorf (ots)

Nachdem am vergangenen Freitagvormittag auf der Parkfläche an der Marktstraße in Preußisch Oldendorf ein VW Multivan beschädigt wurde, sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls.

Eine Autofahrerin gab gegenüber den Beamten an, dass sie ihren schwarzen Wagen gegen 11.15 Uhr vor dem dortigen Drogeriemarkt abgestellt hatte. Als sie nach rund 30 Minuten wieder zu ihrem Fahrzeug war, war dies an der Fahrerseite erheblich beschädigt. Ein Verursacher hatte sich nicht bei ihr gemeldet. Die Beamten des Verkehrskommissariats in Lübbecke bitten um Hinweise auf den Unbekannten unter Telefon (05741) 2770.

