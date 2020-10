POL-KR: Kempener Feld/Baakeshof: Polizei sucht Unfallzeugen

Polizeipräsidium Krefeld

Am Dienstag (27. Oktober 2020) sind gegen 5:20 Uhr auf der Kreuzung Horkesgath/Kempener Allee zwei Autos kollidiert. Die Fahrer mussten im Krankenhaus behandelt werden. Unklar ist, wie es an der Ampelkreuzung zu dem Unfall kommen konnte. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, sich unter 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (509)

