Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kollision im Kreuzungsbereich: Radfahrer aus Melle verletzt

Stemwede, MelleStemwede, Melle (ots)

Bei dem Zusammenstoß mit einem Auto ist am Montagvormittag in Twiehausen ein 67-jähriger Radfahrer aus Melle verletzt worden.

Ein 33 Jahre alter Autofahrer aus Lübbecke war um kurz nach 11 Uhr mit seinem Seat auf der Twiehauser Straße in südlicher Richtung unterwegs. Nachdem der Mann zunächst an der Kreuzung mit der Hollweder Straße/Leverner Straße angehalten, kam es laut den Erkenntnissen der Polizei beim Einfahren in den Kreuzungsbereich zur Kollision mit dem 67-Jährigen, der mit seinem Rennrad von der Hollweder Straße kommend seine Fahrt geradeaus fortsetzen wollte. Die Besatzung eines neben der Polizei verständigten Rettungswagens versorgte den Meller und brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Lübbecke.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell