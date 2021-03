Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen, Lkrs Rottweil) Brand in Abfallanlage 11.3.21

Dunningen (ots)

Zu einem Brand kam es am Donnerstagabend bei einem Entsorgungsunternehmen in der Emil-Maier-Straße. In einer Abfallanlage entzündeten sich Lösungsmittel und ölhaltige Abfälle in einer Halle vermutlich aufgrund einer chemischen Reaktion und starkem Luftzug. Durch das Feuer wurde die Fassade sowie eine Fenstergruppe der Lagerhalle beschädigt. Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von 5000 Euro aus. Verletzte gab es nicht. Die Feuerwehren Dunningen und Seedorf, sowie der Rettungsdienst, waren mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften angerückt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell