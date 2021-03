Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A81 Sulz am Neckar, Lkrs. Rottweil) Graupel bringt Mercedes-Van aus der Spur 11.3.21

Sulz/Empfingen (ots)

Zwischen den Autobahnanschlussstellen Sulz und Empfingen ist am Donnerstagabend ein 18 Jahre alter Mercedes-Fahrer ins Schleudern geraten.Ein Graupelschauer und Regen hatte für schlechte Straßenverhältnisse gesorgt, was den viel zu schnellen Van vom Kurs abbrachte und gegen die Leitplanke prallen ließ. Bilanz des Unfalls: 15.000 Euro Schaden am Auto und 1500 Euro an der Leitplanke. Zum Glück blieb der Fahrer unverletzt. Der Mercedes musste abgeschleppt und die linke Spur in Richtung Stuttgart für kurze Zeit gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell