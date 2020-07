Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Gefahrenbremsung verhinderte Schlimmeres

Weißwasser, Landkreis Görlitz (ots)

Möglicherweise hat die Gefahrenbremsung, die ein Triebfahrzeugführer am Sonntagnachmittag in Weißwasser durchführte, Schlimmeres verhindert. Der Mann war mit seinem Triebwagen von Görlitz in Richtung Cottbus unterwegs, als kurz vor Erreichen des Weißwasseraner Bahnhofes gegen 16.20 Uhr plötzlich eine Frau im Lichtraumprofil auftauchte. Nach der Bremsung hatte eine Reisende aus dem Zug die Polizei verständigt, nachdem sie die Unbekannte in der Nähe des Gleises gesehen hatte. Als die Bundespolizei am Ereignisort eintraf, hatte eine Streife des Polizeireviers Weißwasser die betagte Dame bereits aus der Gefahrenzone geholt und zum Bahnhof gebracht. Die 85-Jährige teilte später mit, dass sie während eines Spazierganges bei einer Bahnbrücke die Böschung hinabgefallen war und anschließend die Orientierung verlor. Um die Seniorin, die dank der richtigen Reaktion des ODEG-Mitarbeiters unverletzt blieb, kümmerte sich anschließend der Rettungsdienst. Der Bahnhof blieb für einige wenige Minuten gesperrt, es kam zu keinen weiteren Beeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

Pressesprecher

Michael Engler

Telefon: 0 35 81 - 3 62 61 10

E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell