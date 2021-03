Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. Rottweil) Alarm versehentlich ausgelöst 11.3.21

Schramberg-Sulgen (ots)

Die Feuerwehren Schramberg und Sulgen sind am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr aufgrund eines Brandalarms mit vier Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften zu einem Unternehmen in die Aichhalder Straße ausgerückt. Zu Löschen gab es allerdings nichts. Bei Wartungsarbeiten an der Brandmeldeanlage durch eine Fachfirma wurde der Alarm nur versehentlich ausgelöst.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell