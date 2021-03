Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Rielasingen-Worblingen (Lkr. Konstanz) Kradfahrer von Windböe erfasst (11.03.2021)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Ein 18-jähriger Kradfahrer hat sich am Donnerstag gegen 13.30 Uhr verletzt als sein Krad auf der Hardtstraße in Richtung Singen von einer Windböe erfasst wurde. Der 18-Jährige fuhr aus dem windgeschützten Bereich einiger Häuser in Richtung einer Freifläche als ihn die Böe erfasste und er daraufhin nach rechts an den Bordstein geriet. Dort stürzte er und prallte gegen einen Laternenmast. Der Kradfahrer wurde durch den Zusammenstoß mit dem Laternenmast verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 1500 Euro.

