Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruch in das Begegnungszentrum in der Hauptstraße

Pirmasens (ots)

Unbekannte Täter versuchten vermutlich letzte Woche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in das Begegnungszentrum in der Fußgängerzone einzubrechen. Es dürfte ein Zusammenhang zu dem versuchten Einbruch in das benachbarte Friseurgeschäft bestehen. Wir berichteten letzte Woche:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117677/4854356

Die Zeugin bemerkte die Hebelschäden an der Eingangstür erst, nachdem sie in der Zeitung von dem benachbarten Einbruchsversuch gelesen und gezielt nachgesehen hatte. Auch hier gelang es den Tätern nicht, die Tür aufzuhebeln. Zeugen, die im Zusammenhang mit den Einbruchsversuchen Beobachtungen gemacht haben oder sonst Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell