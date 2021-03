Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Tageswohnungseinbruch

Weselberg (ots)

Unbekannte Täter versuchten, am Freitag zwischen 17:15 und 20:05 Uhr, zunächst die rückwärtige Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Weiherstraße aufzuhebeln. Als dies misslang, wurde das danebenliegende Fenster aufgehebelt. Alle Räume wurden durchsucht. Offenbar hatten es die Einbrecher nur auf Schmuck und Bargeld (sogar Kleingeld!) abgesehen. Nach derzeitigem Stand wurden 260 Euro in bar, mehrere Ausweise und Karten, etwas Schmuck und 15 Männer-T-Shirts entwendet. Mit dem geschätzten Sachschaden in Höhe von 2000 Euro beläuft sich der Gesamtschaden auf circa 2500 Euro. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch Beobachtungen gemacht haben oder sonst Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell