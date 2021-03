Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Schwerer Unfall zwischen Fahrradfahrer und Fußgängerin

Walshausen (Kreis Südwestpfalz) (ots)

Zeit: 07.03.2021, 16:10 Uhr.

Ort: Walshausen, Kreisstraße 13 SV: Ein 55-jähriger Rennradfahrer, der die K 13 aus Richtung Kirschbachermühle in Richtung Walshausen befuhr, stieß frontal mit einer 77-jährigen Fußgängerin zusammen, die zusammen mit einer 69-jährigen Zeugin auf der K 13 am linken Fahrbahnrand in Gegenrichtung zu Fuß unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde die 77-Jährige schwer verletzt. Sie wurde unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten mit einem Rettungsfahrzeug ins Krankenhaus verbracht. Nach ersten Erkenntnissen dürften die Verletzungen nicht lebensbedrohlich sein. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.| pizw

