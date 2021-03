Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens: Aufmerksame Passanten klären Verkehrsunfallflucht auf

Polizeiinspektion Pirmasens (ots)

Am Samstag, den 06.03.2021, kam es gegen 19.30 Uhr in der Wildstraße in Pirmasens zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch aufmerksame Passanten konnte das Kennzeichen des Flüchtenden, welcher beim Einparken mit dem geparkten PKW einer Firma aus Nordrhein-Westfalen kollidierte, abgelesen werden. Die Ermittlungen dauern an. Den verantwortlichen Fahrzeugführer erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubtem Entfernens vom Unfallort. | pips

