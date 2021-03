Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mehrere Fahrten unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Zweibrücken (ots)

In der Nacht vom 06.03.2021 auf den 07.03.2021 wurden durch die Beamten der Polizei Zweibrücken etliche Verkehrskontrollen im Inspektionsgebiet durchgeführt. Hierbei konnten die Beamten mehrere Fahrzeugführer feststellen, welche unter Drogen- oder Alkoholeinfluss mit ihrem PKW unterwegs waren.

Am Samstagabend, den 06.03.2021 gegen 23:30 Uhr konnte durch Beamte der Zweibrücker Polizei im Bereich der Europa Allee in Zweibrücken ein 36-Jähriger Mann aus Hornbach einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Mann augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Da der Verdacht durch einen Urintest bestätigt werden konnte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Des Weiteren konnte in seinem PKW noch eine geringe Menge Cannabis aufgefunden und sichergestellt werden. Auf den 36-Jährigen Mann kommt nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen der Fahrt unter der Beeinflussung von Betäubungsmittel, sowie eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.

Am frühen Sonntagmorgen, den 07.03.2021 gegen 01:30 Uhr wurde eine 35-Jährige Dame aus Zweibrücken in der Steinhauser Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich letztendlich heraus, dass die Dame vor Fahrtantritt alkoholische Getränke konsumiert hatte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 0,72 Promille. Der Führerschein wurde bis zur Nüchternheit sichergestellt und auf die 35-Jährige kommt nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige zu. Die Mindeststrafe sieht hier ein Bußgeld von 500 Euro, zwei Punkte sowie ein einmonatiges Fahrverbot vor.

Am Sonntagmorgen, den 07.03.2021 gegen 03:00 Uhr wurde in der Gleiwitzstraße in Zweibrücken eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Die 21-Jährige Fahrzeugführerin stand hierbei mit einem erheblichen Atemalkoholwert von 1,67 Promille unter Alkoholeinfluss. Die Dame musste die Beamten ebenfalls auf die Dienststelle begleiten. Dort wurde ihr schließlich eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein beschlagnahmt. Auf die Dame kommt nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu und sie darf zukünftig bis zur Entscheidung durch das Gericht keine fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeuge im Straßenverkehr führen.

Des Weiteren kam es am Samstagabend, den 06.03.2021 gegen 22:00 Uhr im Bereich Bechhofen zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch einen 37-Jährigen Mann aus Niedersachsen. Hierbei konnte ebenfalls festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer mit 1,86 Promille deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Auch in diesem Fall wurde eine Blut-probe entnommen und eine Strafanzeige gegen den Mann erstattet. |pizw

