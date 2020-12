Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfeld: Sachbeschädigung im Bibelgarten

Bad RothenfeldeBad Rothenfelde (ots)

Unbekannte haben am Wochenende an der Rothenfelder Straße Sachbeschädigungen begangen. Die Täter hielten sich im Bibelgarten hinter der Kirche auf, beschmierten die Holzbänke mit einem Faserstift, beschädigten Lampen und verbogen ein Hinweisschild. Wer Hinweise zu den Verursachern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation in Bad Rothenfelde. Telefon: 05424-293290.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell