Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Einbruch in Turnhalle

BelmBelm (ots)

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen in die Turnhalle am Heideweg eingebrochen. Die Täter schlugen die Verglasung einer Tür ein, gelangten so in das Gebäude und schauten sich darin nach für sie interessanten Dingen um. Bei ihrer Suche fanden sie eine Soundbox der Marke JBL sowie zwei Verbandstaschen und machten sich damit aus dem Staub. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, meldet sich bitte bei der Belmer Polizei. Telefon: 05405-898630.

