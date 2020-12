Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Einbrüche in Herringhausen und Arenshorst

BohmteBohmte (ots)

Einbrecher hatten es in der Nacht zu Sonntag in Arenshorst und Herringhausen auf Werkzeuge der Marke Makita abgesehen. Die Unbekannten drangen auf dem Gut Arenshorst gewaltsam in einen Werkstattraum ein und nahmen einen Bohrhammer sowie diverse Akkuschrauber und Sägen mit. Das Diebesgut wurde von den Tätern offenbar mit einer vorgefundenen Schiebkarre zum Transportfahrzeug gebracht. Vermutlich dieselben Einbrecher hebelten auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Feldkampstraße die Tür zur hofeigenen Werkstatt auf und bedienten sich auch hier an zahlreichen Werkzeugen der Marke Makita. Die Bohmter Polizei bittet unter 05471/9710 um Hinweise auf Personen oder Fahrzeuge, die mit den beiden Taten im Zusammenhang stehen könnten.

