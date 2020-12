Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden in Haste

OsnabrückOsnabrück (ots)

Im Stadtteil Haste kam es am Freitagabend zu einer Verkehrsunfallflucht mit 8.000 Euro Sachschaden. Zwischen 19 Uhr und 21 Uhr wurden zwei geparkte Pkw, ein VW Golf und ein Peugeot 307, in der Clemensstraße auf Höhe der Hausnummer 8 von einem unbekannten Fahrzeug erheblich an den Fahrzeugseiten beschädigt. Der Verursacher oder die Verursacherin entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Wer Hinweise auf die Zusammenstöße oder ein Fahrzeug mit neuen Unfallspuren geben kann, meldet sich bitte unter 0541/327-2315 oder 0541/327-2215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0152/09399168 ; 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell