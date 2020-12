Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Trunkenheitsfahrt mit Beinaheunfall

OsnabrückOsnabrück (ots)

Am Samstagabend, gegen 22:35 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung auf der Iburger Straße in Richtung stadtauswärts ein weißer Transporter auf, der offensichtlich Schlangenlinien fuhr. Die Beamten gaben dem Transporter Haltesignale, der Fahrzeugführer zeigte allerdings keine Reaktion. Auch eingeschaltetes Blaulicht half nicht, die Fahrt in Schlangenlinien ging weiter. Auf Höhe des Akyürekplatzes steuerte der Transporter auf eine auf dem Gehweg befindliche Personengruppe zu und lenkte erst im letzten Moment wieder auf die Fahrbahn, es kam zu einem Beinaheunfall mit einem stehenden Radfahrer. Erst als die Beamten das Martinshorn zuschalteten, stoppte der Transporter. Sofort traten die Beamten an das Fahrzeug heran und konnten noch beobachten, wie der Fahrzeugführer versuchte auf den Schoß seines Beifahrers zu klettern. Beim Aussteigen fiel er den Beamten dann vor die Füße. Der 38-jährige Osnabrücker hatte einen Atemalkoholwert von 1,86 Promille und keinen Führerschein. Seine Mitfahrer pusteten beide über 2 Promille. Der 38-Jährige wurde mit zur Polizeidienststelle genommen, dort entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Die Polizei bittet darum, dass sich die Personen melden, die auf dem Gehweg am Akyüreplatz durch den Transporter gefährdet wurden. Hinweise werden unter 0541/327-2115 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0152/09399168 ; 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell