Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Fahrzeuge in Sutthausen beschädigt

OsnabrückOsnabrück (ots)

Im Egon-von-Romberg-Weg wurden in der Zeit von Samstagnachmittag bis zum frühen Sonntagmorgen zwei Fahrzeuge im Bereich der Hausnummer 15 mutwillig beschädigt. An beiden Fahrzeugen, einem VW Polo und einer Mercedes B-Klasse, wurden die Außenspiegel beschädigt. Am Polo wurde zusätzlich noch ein Scheibenwischer abgebrochen. Die beschädigten Fahrzeugteile wurden vor Ort belassen. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2115.

