Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ohne Führerschein unterwegs

Erfweiler, Fischwoogstraße (ots)

Am Samstag, den 06.03.2021 gegen 15:45 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Dahn einen VW Jetta in der Fischwoogstraße in Erfweiler. Da der 78-jährige Mann aus der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland keinen Führerschein vorzeigen konnte und eine Überprüfung ergab, dass der Mann im Oktober 2020 auf seine Fahrerlaubnis verzichtete, wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. /pidn

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell