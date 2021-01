Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Containerbrand

Aalen (ots)

Waiblingen-Neustadt: Containerbrand am Sportplatz

Am Samstagabend gegen 20 Uhr wurde am Sportplatz in Waiblingen-Neustadt ein Altpapiercontainer in Brand gesteckt. Zur Brandbekämpfung rückte die Freiwillige Feuerwehr Waiblingen Abteilung Neustadt mit einem Fahrzeug und 7 Einsatzkräfte aus. Am Container entstand kein Sachschaden. Die Fahndung nach dem Täter verlief erfolglos. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiposten Hohenacker übernommen.

