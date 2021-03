Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versammlung verläuft reibungslos

Dahn, Innenstadt (ots)

Am Samstag, den 06.03.2021 in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 12:00 Uhr erfolgte die angekündigte Versammlung "Freiheit wird aus Mut gemacht - Gegen Diskriminierung und für Menschenrechte." Während des Marsches zwischen Denkmal Marktstraße/ Ecke Schulstraße und dem Kreisverkehr in Höhe des SBK-Marktes kam es zu keinen Beeinträchtigungen des fließenden Verkehrs, da die Gehwege benutzt wurden. Alle 22 Teilnehmer und der alleinige Gegendemonstrant hielten sich an die geltende CORONA-Vorschriften. Die Polizei Dahn überwachte die Veranstaltung mit vier Beamten. /pidn

