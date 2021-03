Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Kinderansprecher

Hermersberg (ots)

Hermersberg - Am Freitagnachmittag wurden auf dem Parkplatz des Wasgaumarktes in Hermersberg 2 Kinder von einer bislang unbekannten männlichen Person angesprochen. Die beiden 11 und 12 Jahre alten Jungs gaben ggü. ihrer Mutter an, dass der Mann ihnen Schokolade zeigte und sie damit zu seinem Fahrzeug locken wollte. Den Mann beschrieben die Kinder wie folgt: 20-30 Jahre, ca. 165cm groß, dunkle Haare, auffällig buschige Augenbrauen, kräftig. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Transporter mit einer seitlichen Schiebetür und einem roten Blumenmuster gehandelt haben. Sollte es zu weiteren Ansprachen gekommen sein, bittet die Polizei darum, sich zu melden. |piwfb

