POL-PDPS: Pirmasens - Sachbeschädigung an PKW in der Luisenstraße

Am 05.03.2021, im Zeitraum zwischen 09:15 Uhr und 09:50 Uhr, hatte eine 26-jährige Frau ihren grauen Toyota Auris mit PS-Landkennzeichen in der Luisenstraße in Höhe des Anwesen 62 abgestellt. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie einen frischen Kratzer an der hinten Tür der Fahrerseite fest.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

