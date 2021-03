Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Parkende Fahrzeuge in Buchsweilerstraße gestreift

Polizeiinspektion Pirmasens (ots)

Am 05.03.2021, kurz nach 06:00 Uhr, fuhr eine 57-jährige Frau mit ihrem Kleinbus in der Buchsweilerstraße in Pirmasens in Richtung Strobelallee. Vermutlich kam sie aus Unachtsamkeit zu weit nach rechts und streifte dabei zwei ordnungsgemäß geparkte Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 12.000 Euro. |pips

