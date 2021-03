Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Verletzten

Pirmasens (ots)

Am Freitag, den 05.03.2021, gegen 07:56 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann aus Kröppen mit einem VW Passat die L484 von Niedersimten kommend in Richtung Pirmasens. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der PKW des Mannes auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem PKW (Opel Combo) einer 56-jährigen Frau aus Vinningen frontal zusammenstieß. Ein 39-jähriger Mann aus Pirmasens, welcher hinter der 56-jährigen Frau fuhr, konnte seinen PKW (Fiat Talento) nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den PKW der 56-jährigen Frau auf. Bei dem Verkehrsunfall wurden der 20-jährige Mann, dessen 18-jähriger Beifahrer, sowie die 56-jährige Frau verletzt. Sie wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Alle an dem Verkehrsunfall beteiligten PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die L484 war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 47.000,00 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden. | pips

