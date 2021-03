Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Taschendiebstahl

Zweibrücken (ots)

Am 4.3.2021, zwischen 15.30 und 15.45 Uhr, kam es bei einem Discounter in der Sickingerhöhstraße zu einem Taschendiebstahl. Einer 61-jährigen Frau wurde ihre schwarze Ledergeldbörse aus der umgehängten Handtasche gestohlen. Schadenshöhe ca. 120 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Zweibrücken |pizw

