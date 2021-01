Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht - Reifen an mehreren Fahrzeugen zerstochen

Fulda

Verkehrsunfallflucht

Thalau - Am Donnerstagmorgen (21.01.), gegen 6:15 Uhr, kam es auf der B279 im Kreuzungsbereich zur L3258, Höhe Ortslage Thalau, zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Mercedes befuhr die B279 von Döllbach kommend in Richtung Schmalnau. Der Fahrer eines VW Passat befuhr die L3258 von Ried kommend in Richtung Thalau. Im Bereich der Kreuzung kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand ein Gesamtschaden von 8.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, melden sich bitte beim Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0.

Reifen an mehreren Fahrzeugen zerstochen

Fulda - Am Donnerstag (21.01.), zwischen 13:30 Uhr und 21:20 Uhr, stachen Unbekannte in der Buttlarstraße, auf dem dortigen Friedhofsparkplatz, die Reifen mehrerer Fahrzeuge platt. Zeugen, die auffällige Personen im dortigen Bereich wahrgenommen haben, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder an die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

